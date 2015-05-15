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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مشروعات تنموية بمدينة التل الكبير

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قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس محمد شيحة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بزيارة ميدانية تفقدية لقرية الملاك التابعة لمركز التل الكبير، حيث تفقد المحافظ عددًا من المشروعات الاستثمارية التنموية الزراعية والتى شملت افتتاح عدد من محطات إنتاج الثروة الحيوانية وتسمين الماشية وإنتاج الألبان ومحطة لتصدير الخضر وخاصة الفاصوليا الخضراء ذات الجودة المتميزة على مستوى الأسواق العالمية.

المحافظ يفتتح أحد المشروعات الزراعية بالتل الكبير -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يفتتح أحد المشروعات الزراعية بالتل الكبير


>كما شملت جولة المحافظة زيارة وتفقد إحدى الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى والتى تقع على مساحة إجمالية قدرها 1500 فدان وتشمل مشروعات محطات إنتاج حيوانى ومزارع نموذجية تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة ومنطقة خدمات تضم مخبز ووحدة إطفاء وإسعاف ومدرسة تعليم أساسى وفصل لمحو الأمية وتعليم الكبار ودار حضانة وتحفيظ قرآن.
>وحدة لتسمين المواشى -اليوم السابع -5 -2015
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وحدة لتسمين المواشى


>يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لخطة الدولة فى تفعيل الاهتمام بدعم وتشجيع كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والعمل على توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتوفير كافة الخدمات والمرافق وتشجيع المستثمرين الجادين.

وحدة إنتاج حليب آلى -اليوم السابع -5 -2015
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وحدة إنتاج حليب آلى


>كما شملت زيارة المحافظ للمنطقة عقد لقاء مفتوح مع أصحاب المشروعات الزراعية والمستثمرين والعمال وأهالى المنطقة وقد أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وكل من ساهم فى خلق هذا الكيان المشرف للإسماعيلية.
>تسمين العجول لإنتاج اللحوم -اليوم السابع -5 -2015
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تسمين العجول لإنتاج اللحوم


>وعلى هامش الزيارة قام المحافظ بتكريم عدد من العاملين وأبناء المنطقة الذين أسهموا فى نجاح تلك المشروعات التى تعتبر إضافة كبيرة إلى ملف انجازات الاسماعيلية.

المحافظ يفتتح وحدة تصدير الخضر -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يفتتح وحدة تصدير الخضر

جولة فى المزارع بوادى الملاك -اليوم السابع -5 -2015
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جولة فى المزارع بوادى الملاك

المحافظ يفتتح محطة الثروة الحيوانية -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يفتتح محطة الثروة الحيوانية

يتفقد وحدة إنتاج الفاصوليا بالمزرعة النموذجية -اليوم السابع -5 -2015
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يتفقد وحدة إنتاج الفاصوليا بالمزرعة النموذجية

المحافظ يتحدث للعاملين بالمشروع -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يتحدث للعاملين بالمشروع

ويكرم أحد العاملين -اليوم السابع -5 -2015
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ويكرم أحد العاملين


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