"الجوازات" تلزم السيدات بالحصول على إذن مسبق من المصلحة للسفر لتركيا

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، إلغاء استثناء السيدات من الفئة العمرية "18 - 40" من ضوابط السفر إلى دولة تركيا، وألزمت بحصولهن على إذن مسبق من ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات للسفر إلى دولة تركيا، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وقامت مصلحة الجوازات بإخطار غرفة شركات السياحة، بالتنبيه على الشركات المنظمة لرحلات تركيا بعدم استثناء السيدات من الحصول على إذن مسبق قبل السفر.

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