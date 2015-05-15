وزير الأوقاف: الإخوان تبذل كل ما فى وسعها لإضعاف الروح الوطنية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حب الوطن من الإيمان وأن مصالح الأوطان لا تتعارض مع مصالح الأديان، لأن الأوطان هى وعاء الأديان، مؤكدا أن ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والعمل على إعلاء قيمتها والتمسك الشديد بها فى عالمنا العربى يشكل أملا كبيرًا ومحورًا هامًا لدى كل الوطنيين الشرفاء.

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن الإيمان بالأوطان وحسن الانتماء لها يمد الوطنيين الشرفاء بزاد لا نظير له فى الدفاع عنها، وعن أرضها وعرضها، وسمائها وترابها، وعزتها وكرامتها وخيراتها ومقدراتها ومقومات وجودها واستمرارها، مؤكدا أن أعداء الأمة والاستعماريين الجدد يبذلون أقصى ما فى وسعهم لإضعاف الروح الوطنية وتمزيقها حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم، ويسعون لاجتذاب الخونة والعملاء للوصول من خلالهم إلى تحقيق ما يريدون.

وأشار الوزير إلى أننا ابتلينا بأناس وجماعات تتاجر بدينها وأوطانها ومستعدة لأن تبيع أنفسها حتى للشيطان فى سبيل خداع ووهم يرسمه لها المستعمرون الجدد، فهم ما بين عميل خائن يبحث عن ثراء فاحش أو سلطة خاضعة خانعة ذليلة تابعة.

وأوضح الوزير، أن جماعة الإخوان، ومن يدور فى فلكها من الجماعات الإرهابية، وما انبثق عنها من تنظيمات إجرامية كداعش وأخواتها ومن تضم هذه الجماعات من مرتزقة جاءوا من كل حدب وصوب تحت إغراء المال أو النساء أو وهم السلطة والثراء متسترين بعباءة الدين، كل هؤلاء ومن كان على شاكلتهم وبلا استثناء لا يؤمنون بوطن ولا دولة وطنية.

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