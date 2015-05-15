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ناشط سلفى: الإخوان تتاجر بمرض أبو إسحاق الحوينى وتريد توريطه

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ناشط سلفى: الإخوان تتاجر بمرض أبو إسحاق الحوينى وتريد توريطه ناشط سلفى: الإخوان تتاجر بمرض أبو إسحاق الحوينى وتريد توريطه
أكد الشيخ أبو أسلم السلفى الناشط السلفى، أن جماعة الإخوان تتاجر بمرض الشيخ أبو إسحاق الحوينى، مضيفاً: "الجماعة كانت تعتبر الشيخ الحوينى خائنا وساكتا عن الحق، بل لم يلقبوه أصلا بالشيخ، فلماذا اليوم عندما سافر الشيخ إلى قطر للعلاج تنشر رصد الإخوانية صورة الشيخ وهو مريض ومعه الشيخ القرضاوى".

وأضاف أبو أسلم السلفى فى تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لمصلحة من نشر صورة للشيخ وهو فى هذه الحالة وبصحبة القرضاوى؟ إنها المصلحة الرخيصة والمتاجرة الفاشلة التى وعيها القاصى والدانى".

وأكد أن جماعة الإخوان لم تراع مرض الشيخ الحوينى وقد سارعوا بنشر صورة تجمع بينه والدكتور يوسف القرضاوى من أجل توريط الشيخ الحوينى مع الجماعة".


>- "القرضاوى" يزور أبو إسحق الحوينى بالعناية المركزة بمستشفى حمد فى قطر

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