حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/15

برج مناضل وطموح يسعى دائمًا إلى تنفيذ أهدافه من خلال التنظيم ووضع الخطط والعمل على إصابتها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>المشاكل ستحيطهم فى هذا اليوم وسيمرون بأزمة كبيرة لن يستطيعوا السيطرة عليها إلا من خلال الصبر والبعد عن التهور والعصبية. توقعات ماجى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

شبكةعيونالإخبارية

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