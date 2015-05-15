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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/15

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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/15 حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/15
برج مناضل وطموح يسعى دائمًا إلى تنفيذ أهدافه من خلال التنظيم ووضع الخطط والعمل على إصابتها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>المشاكل ستحيطهم فى هذا اليوم وسيمرون بأزمة كبيرة لن يستطيعوا السيطرة عليها إلا من خلال الصبر والبعد عن التهور والعصبية.

توقعات ماجى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

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مصر 365

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