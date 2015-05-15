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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/15

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/15 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/15
الوحدة والعزلة والهدوء والسكينة والبعد عن المواجهات من أكثر الصفات التى تميز هذا البرج ومن الممكن أن تكون هذه الصفات سببًا لتقرب الآخرين منهم أو لبعدهم عنهم تقول عبير فؤاد عن حظهم: "اليوم سيكون غير تقليدى وخارج عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيحاولون أن يخرجوا عن هذه الصفات نوعًا ما ويحتكون بالعالم الخارجى والتعرف على علاقات جديدة".

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>العلاقات الاجتماعية ستشهد تحسنا كبيرا وستتجدد العلاقات القديمة فى حين ستظهر بعض العلاقات الأخرى التى ستزين حياتهم.

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015


>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .

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مصر 365

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