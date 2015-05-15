حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/5/15

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

الغموض والابتعاد عن إظهار ما بداخلهم، من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل.>تقول ماجى يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما ما يجعلهم يبذلون مجهودًا قليلاً، لكن يجب أن يبتعدوا عن هذه الصفة الكسولة لأنها لن تفيدهم كثيرًا لذلك يجب أن يركزوا فى أعمالهم الفترات المقبلة .>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات .