حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/15

حب الذات والنرجسية فى مقابل صفاء النفس والتعاون تعد بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، هو يوم حظهم وسيتقلون أخبار مفرحة وسعيدة باقية اليوم. توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>ستلحقكم النجاحات وستتفتح لكم أبواب جديدة للرزق لذلك يجب أن نستغلها ونبدأ حياة عملية على نحو من التفاؤل، ونستغل هذه الظروف للتقدم بأعمالنا وتحقيق كل الأهداف المرجوة. توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملا ودافعا كبيرا لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم

شبكةعيونالإخبارية

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