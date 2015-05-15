حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/15

التسامح وصفاء القلب والعاطفية إلى جانب التسرع والتهور فى اتخاذ القرارات تعد أهم صفات أبناء هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور اليوم، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم من أكثر الأيام التى سوف يتعرضون خلالها إلى ضغط نفسى ولكن على غير العادة سيتحكمون فى ردود أفعالهم. توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن عن أى ضغوط نفسية وعصبية وحال استفزازنا بأى طريقة ما يجب أن نتحكم فى أنفسنا وسننجح فى فعل ذلك. على مستوى العلاقات العامة

>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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