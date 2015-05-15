حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/15

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

التضحية وحب الغير ومحاولة إسعاد الآخرين من أهم الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعلى الجانب السلبى فهم الأكثر أنانية وحب للذات، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم: "سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها".>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.