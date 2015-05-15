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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/15

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/15 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/15
التضحية وحب الغير ومحاولة إسعاد الآخرين من أهم الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعلى الجانب السلبى فهم الأكثر أنانية وحب للذات، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم: "سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها".

توقعات عبير فؤاد لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.

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مصر 365

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