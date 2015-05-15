حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/5/15

الحكم على الناس بالعدل وعدم التفرقة بينهم من أهم صفات ذلك البرج لكنهم سريعو الغضب ما قد يوقعهم فى مشاكل مع الآخرين، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح سيواجهون يومًا صعبًا لكن فى نهايته سيتحكمون بمصيرهم وينجون من بعض المكائد. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>ستقف أمامهم بعض المشاكل والعراقيل لكن عند الوصول إلى نهاية اليوم سوف يتلقون خبرًا من رئيسهم فى العمل يخص مكافأة على أدائهم تعيد ثقتهم بأنفسهم مرة ثانية. توقعات ماجى لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.

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شبكةعيونالإخبارية

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