توقعات الأبراج يوم الجمعة 2015/5/15

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/15

الوحدة والعزلة والهدوء والسكينة والبعد عن المواجهات من أكثر الصفات التى تميز هذا البرج ومن الممكن أن تكون هذه الصفات سببًا لتقرب الآخرين منهم أو لبعدهم عنهم تقول عبير فؤاد عن حظهم: "اليوم سيكون غير تقليدى وخارج عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيحاولون أن يخرجوا عن هذه الصفات نوعًا ما ويحتكون بالعالم الخارجى والتعرف على علاقات جديدة".

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/15

>العلاقات الاجتماعية ستشهد تحسنا كبيرا وستتجدد العلاقات القديمة فى حين ستظهر بعض العلاقات الأخرى التى ستزين حياتهم.>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .

التسامح وصفاء القلب والعاطفية إلى جانب التسرع والتهور فى اتخاذ القرارات تعد أهم صفات أبناء هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور اليوم، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم من أكثر الأيام التى سوف يتعرضون خلالها إلى ضغط نفسى ولكن على غير العادة سيتحكمون فى ردود أفعالهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/5/15

>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن عن أى ضغوط نفسية وعصبية وحال استفزازنا بأى طريقة ما يجب أن نتحكم فى أنفسنا وسننجح فى فعل ذلك.>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

الغموض والابتعاد عن إظهار ما بداخلهم، من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/5/15

>تقول ماجى يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما ما يجعلهم يبذلون مجهودًا قليلاً، لكن يجب أن يبتعدوا عن هذه الصفة الكسولة لأنها لن تفيدهم كثيرًا لذلك يجب أن يركزوا فى أعمالهم الفترات المقبلة.>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

الصوت العالى وجذب الأنظار وفرض الرأى من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم ستواجههم بعض المشاكل التى ستؤثر على حالتهم النفسية بشكل سلبى لكن سينتهى اليوم بخبر ما سيغير من مجرى اليوم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/15

>على مستوى الحياة العملية سيواجهون بعض المشاكل الوقتية التى ستتغير مع نهاية اليوم ومن ثم سيعودون لصفات الأسد الأصلية وهى الصوت العالى والتصميم على الرأى ولكن بشكل إيجابى.>الحب سيكون عاملا ثانويا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

من الأبراج العنيدة التى لا تعترف بخطأها سريعًا لذلك يستصعب على المحيطين بها التعامل مع على نحو بسيط وسوى، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح سيستمعون هذا اليوم إلى خبر قد يغير من حياتهم إلى الأفضل.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/5/15

>المكافآت والتقديرات المالية ستكون بدايتها من هذا اليوم، وفيما بعد ستحدث بعض التغيرات فى حياتهم إلى الأفضل.>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

الحكم على الناس بالعدل وعدم التفرقة بينهم من أهم صفات ذلك البرج لكنهم سريعو الغضب ما قد يوقعهم فى مشاكل مع الآخرين، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح سيواجهون يومًا صعبًا لكن فى نهايته سيتحكمون بمصيرهم وينجون من بعض المكائد.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/5/15

>ستقف أمامهم بعض المشاكل والعراقيل لكن عند الوصول إلى نهاية اليوم سوف يتلقون خبرًا من رئيسهم فى العمل يخص مكافأة على أدائهم تعيد ثقتهم بأنفسهم مرة ثانية.>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.

الغيرة والغموض من أهم الصفات السلبية التى يتسم بها أبناء هذا البرج وبالنسبة للصفات الإيجابية فهم مضحون ومتعاونون إلى أبعد الحدود، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح سيكون يومًا غير تقليدى وسيخرجون عن الحزن الذى سكن قلوبهم الفترات الأخيرة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/15

>سيشهد هذا البرج انفراجة مالية كبيرة فسيحصلون على مكافآت مادية ستغير من حالتهم النفسية وستؤثر إيجابيًا على مستواهم فى العمل.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

برج مناضل وطموح يسعى دائمًا إلى تنفيذ أهدافه من خلال التنظيم ووضع الخطط والعمل على إصابتها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/15

>المشاكل ستحيطهم فى هذا اليوم وسيمرون بأزمة كبيرة لن يستطيعوا السيطرة عليها إلا من خلال الصبر والبعد عن التهور والعصبية.>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

حب الذات والنرجسية فى مقابل صفاء النفس والتعاون تعد بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، هو يوم حظهم وسيتقلون أخبار مفرحة وسعيدة باقية اليوم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/15

>ستلحقكم النجاحات وستتفتح لكم أبواب جديدة للرزق لذلك يجب أن نستغلها ونبدأ حياة عملية على نحو من التفاؤل، ونستغل هذه الظروف للتقدم بأعمالنا وتحقيق كل الأهداف المرجوة.>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملا ودافعا كبيرا لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم

التضحية وحب الغير ومحاولة إسعاد الآخرين من أهم الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، وعلى الجانب السلبى فهم الأكثر أنانية وحب للذات، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم: "سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها".

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 15/5/2015

>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.

الرومانسية والبعد عن الواقع من الصفات التى قد تضع أبناء هذا البرج فى مشاكل مع المحيطين بهم، نتيجة للحساسية التى قد تصيبهم عند مواجهة واقعهم، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فؤاد لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/15

>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون شيئًا ثانويًا ليس له القيمة الكبيرة فى حياته مثلما كان يحدث سابقًا نظرًا لبعض المشاكل العاطفية التى مر بها، لذلك يفضل أن يركزون على حياتهم العملية لأنها مصدر سعادتهم بشكل عام.

الاازدواجية والهوائية والتأرجح عند الاختيار بين أمرين من أهم الصفات المعروفة عن هذا البرج، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحل بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

>سيحققون أبناء هذا البرج الاستقرار المادى فى هذه الفترة، وسيحققون على مستوى العمل نجاحات واضحة وبارزة، لكن يجب توخى الحذر من زملاء العمل.>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدًا عن الازدواجية التى يعانون منها.