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أهالي أرمنت بالأقصر يضبطون شاب تحرش بفتاه ويسلمونه للشرطة‎

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أهالي أرمنت بالأقصر يضبطون شاب تحرش بفتاه ويسلمونه للشرطة‎ أهالي أرمنت بالأقصر يضبطون شاب تحرش بفتاه ويسلمونه للشرطة‎

أرشيفية

قام أهالي مركز شرطة أرمنت غرب الأقصر ، بتسليم شاب في عقده الثالث ، تحرش بطالبة بالثانوية العامة ، أثناء عودتها من درس خصوصي بموقف سيارات الأجرة بمركز أرمنت ، اليوم الخميس ، إلي قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

كان اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر ، قد تلقي إخطاراً من العميد عصام ياسين مأمور مركز شرطة أرمنت ، بورود بلاغ من مواطنين يفيد بتحفظهم علي شاب تحرش بفتاة طالبة بالثانوي العامة ، أثناء تواجدها بموقف سيارات الأجرة بارمنت .

وعلي الفور إنتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمود مصطفي محمود رئيس مباحث أرمنت إلي موقع البلاغ ، وتم ضبط الشاب ويدعي “عبد الكريم . م . ع” ، 27 سنة ، ويعمل فران ، ومقيم بأرمنت الوابرات .

وتبين من التحريات أنه اثناء عودة “ع . ع . ا” ، 17 سنة ، ومقيمة بقرية المحاميد ، وطالبة بالثانوي العام  من درس خصوصي بارمنت ، وعند اقترابها من موقف سيارات الاجرة ، لتستقل سيارة تعيدها لقريتها ، تحرش الشاب بها وقام بلمس أجزاء من جسدها وفر هارباً ، الا أن الأهالي طاردوه ، وتمكنوا من ضبطه ، وقاموا بتسليمه لضباط المباحث .

وحُرر محضر بالواقعة ، وباشر المستشار أحمد منيب مدير نيابة مركز أرمنت التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .

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