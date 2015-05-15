اختتام القمة الخليجية الأمريكية بمنتجع «كامب ديفيد»

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية” فى خبر عاجل لها ، اختتام القمة الخليجية – الأمريكية فى كامب ديفيد.

> يذكرأنه من المنتظر أن تكون مخرجات هذه القمة في صالح استقرار المنطقة وأمن واستقرار دول الخليج العربية مطالبين الإدارة الأمريكية بالكثير من الشفافية والوضوح حول موقفها من التمدد الإيراني وتسببه في الكثير من الأزمات العربية كما في سورية واليمن والعراق والبحرين ولبنان.