وزير الأوقاف الفلسطينى يستنكر الصمت الدولى على اعتداءات الاحتلال على الأقصى

استنكر وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى يوسف ادعيس الصمت العالمى على جرائم الاحتلال واعتداءاته على المرابطين فى المسجد الأقصى ، داعيا إلى دعم "الأقصى" ونصرته ضد سياسات التهويد التى تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال ادعيس - خلال احتفال مديرية أوقاف قلقيلية بشمال الضفة الغربية بذكرى الإسراء والمعراج اليوم الخميس - " إننا نحتفل هذا العام بذكرى الإسراء والمعراج بالتزامن مع ذكرى أليمة على الشعب الفلسطينى والأمة العربية والإسلامية وهى ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 ".

وأكد أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين ولا حق فيه لليهود ، وذلك بوثائق تثبت ملكيته ، منددا بسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والأراضى الفلسطينية.