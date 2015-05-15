تنظيم داعش يقطع رأس شابين قرب مدينة سرت الليبية

قام عناصر من تنظيم داعش المتطرف اليوم الخميس بقتل شابين عبر قطع رأسيهما فى منطقة هراوة قرب مدينة سرت وسط ليبيا، بعدما نصبوا لهما كمينا، بحسب ما افادت وكالة الانباء الموالية للحكومة فى طرابلس.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى المجلس المحلى لهراوة التى تبعد نحو 70 كلم شرق سرت (400 كلم شرق طرابلس) قولها إن "مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما يسمى بتنظيم الدولة قامت صباح اليوم بالهجوم على عدد من شباب المنطقة".

واضاف المصدر ان الهجوم ادى الى "مقتل اثنين وجرح ثلاثة آخرين"، موضحاً أن "المجموعة المسلحة نصبت كمينا داخل مبنى تحت الانشاء على اطراف المنطقة وتمكنت من مباغتة هؤلاء الشباب غير المسلحين وقامت بقتل اثنين منهما وفصل راسيهما عن جسديهما ولاذت بالفرار، فيما اصيب الثلاثة الآخرون بجروح متفاوتة"

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