تنظيم القاعدة فى اليمن يحظر مخدر "القات" بمدينة المكلا المسيطر عليها

قرر تنظيم "قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب" حظر مخدر القات الذى يستهلكه اليمنيون بكثرة فى مدينة المكلا الخاضعة لسيطرتهم، وفقا لما اعلنه مسئول محلى.

وأضاف المسئول رافضا ذكر اسمه ان عناصر القاعدة ضبطوا كمية كبيرة من القات كان تجار يحاولون بيعها فى المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، فى جنوب شرق البلاد.

ووزع التنظيم منشورا فى المدينة الساحلية الاربعاء يعلن ان بيع واستهلاك القات سيتوقف اعتبارا من الخميس.

ونبتة القات من المنبهات المشابه تاثيرها لتناول عدة اكواب من القهوة، كما انها جزء من النسيح الاجتماعى فى اليمن.

يشار الى ان القات ينبت ويتم استهلاكه خصوصا فى شمال اليمن حيث معاقل الحوثيين، والقاعدة تسيطر على المكلا منذ الشهر الماضى.

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