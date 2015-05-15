بالصور.. حملة لتشديد الرقابة بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار بالشرقية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، والعميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة على الأسواق بمدينة الزقازيق، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية.

وشكلت الحملة بقيادة العقيد تامر السمرى مدير مباحث التموين ومعاونيه المقدم محمد زردق وكيل مباحث التموين والرائد ماهر سالم ضابط مباحث التموين، وذلك بالتنسيق مع مفتشى التموين والأغذية وأطباء مديرية الطب البيطرى.

واستهدفت الحملة أسواق التجزئة بشارع الجيش ومنطقة أبوعميره دائرة قسم أول الزقازيق وتم المرور على، محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك ووكالات الخضر والفاكهة ومنفذ بيع منتجات القوات المسلحة.

وقامت الحملة بالتواصل مع جمهور المواطنين والتعرف على مشكلاتهم وحث التجار على الالتزام بالقانون وضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فى الأسعار.



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المقدم محمد زردق وكيل مباحث تموين الشرقية أثناء مشاركته فى الحملة



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مدير أمن الشرقية يسأل المواطنى على الأسعار



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مدير الأمن يشرف على الحملة



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مدير الأمن مدير المباحث أثناء الحملة



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العقيد تامر السمرى والرائد ماهر سالم أثناء متابعة الأسواق