مباحث بلبيس بالشرقية تضبط عاطلا قبل ترويجه 54 "تذكرة" هيروين

تمكنت مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الهيروين تشمل 54 تذكرة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة برئاسة المستشار أحمد سعيد.

تلقى العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من المقدم أحمد العزازى رئيس مباحث بلبيس، يفيد قيام النقيب لطفى عبد العالى والملازم عمرو جمال معاونى مباحث المركز، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، بضبط "سامى م أ" ٢٥ سنة عاطل ومقيم عزبة حمّاد وبحوزته عدد ٥٤ تذكرة هيروين وزنت ١٣٥ جم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.