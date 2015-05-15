إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل فى الخامسة من عمره فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "الداخلة الخارجة" بالقرب من قرية تنيدة بمحافظة الوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة، مما أسفر عن إصابة كل من أحمد عبد الله 35 عاما، ومحمد أحمد عبد الله نبوى 5 أعوام وحسن أحمد حسين 18 سنة وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.