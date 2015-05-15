القبض على شاب تحرش بطالبة ثانوى أثناء عودتها من درس خصوصى بالأقصر

ألقت أجهزة الأمن بالأقصر، بمساعدة الأهالى، القبض على فران، تحرش بطالبة بالثانوية العامة، وذلك أثناء عودتها من درس خصوصى بموقف سيارات الأجرة بمركز أرمنت غرب المحافظة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، كان الرائد محمود مصطفى محمود، رئيس مباحث ارمنت، قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شاب بالتحرش بطالبة بالثانوى العامة أثناء تواجدها بموقف سيارات الأجرة بأرمنت.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتم ضبط الشاب ويدعى "عبد الكريم. م. ع" 27 سنة ويعمل فران، ومقيم بأرمنت الوابرات.

وتبين من التحريات أنه أثناء عودة "ع. ع. ا" 17 سنة ومقيمة بقرية المحاميد وطالبة بالثانوى العام، من درس خصوصى بأرمنت وعند اقترابها من موقف سيارات الأجرة لتستقل سيارة تعيدها لقريتها، تحرش الشاب بها وقام بلمس مؤخرتها وفر هاربا، إلا أن الأهالى طاردوه وتمكنوا من ضبطه بالتنسيق مع ضباط المباحث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وتولى المستشار أحمد منيب، مدير نيابة أرمنت، التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.