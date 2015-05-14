محافظ أسوان يوقف موظف بالمنطقة الصناعية عن العمل 3 شهور ويحيله للنيابة الإدارية

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان؛ إحالة أحمد . ج . ع الموظف المؤقت بإدارة المنطقة الصناعية إلي النيابة الإدارية ، مع إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة فيما هو منسوب إليه في واقعة تحصيله مبالغ مالية من بعض المستثمرين كرسوم للطيران المخصصة للموافقات علي المشروعات داخل منطقة العلاقي الصناعية .

> صرح بذلك اللواء أحمد الكاشف المشرف العام علي المنطقة الصناعية بالعلاقي والذي أشار إلي أن اكتشاف واقعة الفساد الخاصة بتحصيل مبالغ بدون إيصالات رسمية جاء بعد شكوي وتضرر بعض المستثمرين من المبالغة في رسوم الطيران التي يحصلها المذكور عقب عودته من القاهرة، في حين لم يقوم بتسوية هذه المبالغ بإيصالات السداد ، لافتاً إلي أنه تم فحص الملفات والمستندات فتبين عدم وجود أي إيصالات أو صور منها تخصص رسوم الطيران ، فيما عدا إيصال واحد فقط به تضارب في المبالغ المحصلة من المستثمر بين الأصل والصورة .

> وأضاف أحمد الكاشف بأن محافظ أسوان حول المذكور إلي الشئون القانونية التي قامت بالتحقيق معه ، كما تم الإستفسار من المستثمرين عن المبالغ التي قاموا بدفعها له والتي تراوحت ما بين ألفين جنيه إلي 5 ألاف جنيه طبقاً للمساحة المخصصة لكل مستثمر ، في حين أن رسوم الطيران لا تصل إلي هذه المبالغ التي تم دفعها من قبل المستثمرين ، وللأسف لم يقوموا بالحصول علي أي إيصالات كمستند رسمي يؤكد دفعهم لهذه المبالغ .