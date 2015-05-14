حركة تنقلات داخل ديوان عام محافظة سوهاج‎

أصدر الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم , قرارين برقم 488 والآخر برقم 489 لحركة تنقلات داخل ديوان عام المحافظة , حيث نص القرارين علي تكليف علاء الدين فهمي عبد الحميد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام مجموعة العلوم بالديوان للعمل مديراً لإدارة المناجم والمحاجر بالديوان العام ، وإلحاق جمال فايز السيد ـ كبير أخصائيين بدرجة مدير عام والمكلف مديراً لإدارة المناجم والمحاجر للعمل بإدارة شئون البيئة بالديوان العام .

كذلك تكليف علي أحمد محمود حسن كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإشراف علي إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام ، وإلحاق بشري فوزي ميخائيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام للعمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام ، وكذلك إلحاق احلام محمد محجوب احمد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بمركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار ، وإلحاق عاطف عبد اللاه محمد حميد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بإدارة التعاون بالديوان العام .