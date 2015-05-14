حبوب فيتامين B3 تقلل خطر سرطان الجلد بنسبة 23%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأستراليين، عن أن حبوب فيتامين B3 تحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن حبوب فيتامين B3 رخيصة ومتاحة بسهولة ضمن المكملات الغذائية، حيث يرتبط هذا الشكل من أشكال فيتامين B الذى يسمى "نيكوتيناميد" بالحد من سرطان الجلد بنسبة 23 فى المائة عندما يُؤخذ مرتين يوميًا.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور ديونا داميان، أستاذ الأمراض الجلدية فى جامعة سيدنى، إن حبوب فيتامين B3 هى آمنة، كما أنها غير مكلفة، وهى بالفعل متاحة تجاريًا على نطاق واسع، حيث تتوفر فى الصيدليات ومحلات الأغذية الصحية.

وأشار داميان إلى أن سرطان الجلد هو الشكل الأكثر شيوعًا من السرطانات فى الولايات المتحدة، حيث إنه يصيب حوالى 5 ملايين شخص سنويًا، وتكلفة العلاج قد تقدر بحوالى 4.8 مليار دولار أمريكى.

>وسرطانات الجلد تميل إلى النمو ببطء، ويمكن علاجها والشفاء منها إذا وجدت فى وقت مبكر، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وأضاف داميان أن الأشعة فوق البنفسجية التى تصدرها الشمس سبب لمعظم سرطانات الجلد، وذلك عن طريق إتلافها للحمض النووى الخاص بخلايا الجلد، وفيتامين B3 يمكن أن يحمى خلايا الجلد مع زيادة الطاقة، وتعزز إصلاح الحمض النووى وتعزز نظام المناعة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع عشر من شهر مايو الجارى.