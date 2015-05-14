«شباب الإعلامين» يدعو الي مراجعة وتحديث ميثاق الشرف الصحفي

ناقش برنامج شباب الإعلاميين بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، قضية المواطنة والإعلام في ورشة عمل بعنوان “نحو إعلام المواطنة.. ميثاق الشرف الإعلامي”، بحضور الأستاذ رجائي الميرغني، ومجموعة من شباب الصحفيين.

خرجت ورشة العمل بعدة مقترحات دعت إلى تأصيل قيم المواطنة في المجتمع المصري وتنقية الثقافة المتوارثة التي تحض على التمييز، وتأصيل قيم المواطنة في كافة الممارسات الإعلامية والصحفية باعتبارها ركناً أساسيا في بناء الدولة المدنية، وإعداد أجيال من الصحفيين الممارسين لديهم الوعي الكامل وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بحقوق وواجبات المواطنة.

في ذات السياق، دعا برنامج شباب الإعلاميين بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، الجماعة الصحفية والإعلامية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة بإنشاء مرصد لانتهاكات حقوق المواطنة، ومواجهة مختلف أشكال التمييز سواء القائمة على المعتقد أو الجنس أو الوضع الاجتماعي وغيرها كما جاء بالمادة 53 من الدستور المصري. كما اقترح إعداد برامج تدريبية برعاية نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وبدعم كليات وأقسام الإعلام والصحافة بالجامعات المصرية. واقترح تعديل التشريعات المصرية من كل المواد التي تحمل شبهة التمييز، والتي تخل بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.

ودعا برنامج شباب الإعلاميين الجماعة الصحفية، إلى المبادرة بمراجعة وتحديث ميثاق الشرف الصحفي الحالي حتى يشمل التغيرات والتطورات التي لحقت بالأداء الصحفي خلال السنوات الأخيرة حتى نتجاوز الموجات السائدة في الفترة الأخيرة التي أعلت من خطاب الكراهية والتمييز. ومطالبة المؤسسات الصحفية إعطاء أهمية واولوية للموضوعات المتصلة باحترام حقوق الموطنه والحوار الديمقراطي ، وثقافة التعددية وقبول الاخر والتنوع. وسرعة اقرار مشروعات القوانين الخاصة بالحماية النقابية للعاملين بكافة وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء باعتبار التنظميات النقابية اداة هامة فى تأصيل قيم المواطنة وسيادة القانون فى مواجهة مختلف اشكال التمييز.