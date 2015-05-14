5 شروط للحصول على سيارات «خير مصر» ضمن مبادرة السيسي لتشغيل الشباب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في فبراير الماضي، عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لتسلم عربات الخضار التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية على قناة «أون تي في لايف» إن التقدم للمشاركة في المشروع يتطلب عددًا من الشروط منها:

1- التقدم بطلب إلى لجنة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر مصحوبا بشهادة قضاء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها.

2- ألا يزيد السن على 45 عاما، ولا يقل عن 21، وألا يعمل بالقطاع العام أو الخاص.

3- أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل متوسط .

4- يمتلك رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة.

5- أن يعمل بالمحافظة التي بها محل إقامته.

وأوضح دياب أن الجهات الممولة للمشروع هي، وزارة التموين، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، والبنك الأهلي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

لافتا إلى أن الجهات سوف تقدم قروضاً ميسرة بفائدة 10% تسدد على 10سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه، موضحًا أن عدد العربات سوف يصل الـ2000 سيارة كمرحلة أولى.

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