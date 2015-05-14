' سأتزوج صديقتي .. وأرتدي القميص حتى النهائي ' كيف احتفل يوفنتوس مع جماهيره

دشنت صفحات يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة تحت عنوان "إذا تأهلنا للنهائي" وذلك قبل عدة أيام من مواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونجح البيانكونيري في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2003، بعد التغلب على ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

بالصور.. يوفنتوس يسخر ممن قللوا من شأنه في دوري الأبطال

وقبل المواجهة، قطع كل مشجع من أنصار يوفنتوس حول العالم وعدا على نفسه ينفذه حال بلوغ السيدة العجوز للمباراة النهائية.

لتعود الصفحات الرسمية للنادي وترد على مشجعيه وتطلب منهم تصوير وعودهم.

وكانت أبرز تلك الوعود هو كتاب أحد الأشخاص تغريدة قائلا:"سأتزوج صديقتي"، فيما كتبت مشجعة أخرى"سأرتدي قميص يوفنتوس حتى النهائي".

فيما كتب مشجع آخر"سأقول لمديري إني سوف أذهب لتناول الغداء، ثم أستقل الحافلة لأذهب إلى المطار وأتوجه إلى برلين لمشاهدة النهائي".