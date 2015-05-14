الكشف عن - رسالة من مورينيو إلى الراحل شورلي.. للعودة إلى تشيلسي

كشف الألماني أندريا شورلي لاعب فولفسبورج عن تلقيه رسالة هاتفية من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي من أجل دعوته للحضور إلى إنجلترا والاحتفال مع فريقه السابق.

تشيلسي توج رسميا بطلا للدوري وأمامه مباراتين تحصيل حاصل قبل نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي.

شورلي رحل عن تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية لينتقل إلى الدوري الألماني من بوابة فولفسبورج.

وتحدث شورلي في حوار مع شبكة بي بي سي البريطانية عن رسالة مورينيو المفاجأة بالنسبة له.

وقال شورلي: "تلقيت رسالة من مورينيو. قال لي ستحصل على ميدالية لدورك في تتويج تشيلسي بلقب الدوري. وطلب مني القدوم إلى إنجلترا للاحتفال مع الفريق في أخر مباراة".

وأضاف "هذا شيء رائع لي ومن مورينيو. أنا سعيد للغاية".

وأتم "إنه شيء رائع أن أحصل على ميدالية. ولكن الفضل يعود لفريق تشيلسي ولاعبي الفريق".

واكتفى شورلي بالمشاركة في 14 لقاء مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي محرزا 3 أهداف قبل أن يرحل نهائيا عن صفوف البلوز إلى فولفسبورج.

وتألق شورلي بمجرد وصوله إلى فولفسبورج إذ ظهر في 19 لقاء وسجل هدف وصنع 3 أهداف.

ويحتل فولفسبورج وصافة الدوري الألماني الذي نجح بايرن ميونيخ في الفوز باللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين.