أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن - رسالة من مورينيو إلى الراحل شورلي.. للعودة إلى تشيلسي

Google+ Print
الكشف عن - رسالة من مورينيو إلى الراحل شورلي.. للعودة إلى تشيلسي الكشف عن - رسالة من مورينيو إلى الراحل شورلي.. للعودة إلى تشيلسي

كشف الألماني أندريا شورلي لاعب فولفسبورج عن تلقيه رسالة هاتفية من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي من أجل دعوته للحضور إلى إنجلترا والاحتفال مع فريقه السابق.

تشيلسي توج رسميا بطلا للدوري وأمامه مباراتين تحصيل حاصل قبل نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي.

شورلي رحل عن تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية لينتقل إلى الدوري الألماني من بوابة فولفسبورج.

وتحدث شورلي في حوار مع بي بي سي البريطانية عن رسالة مورينيو المفاجأة بالنسبة له.

وقال شورلي: "تلقيت رسالة من مورينيو. قال لي ستحصل على ميدالية لدورك في تتويج تشيلسي بلقب الدوري. وطلب مني القدوم إلى إنجلترا للاحتفال مع الفريق في أخر مباراة".

وأضاف "هذا شيء رائع لي ومن مورينيو. أنا سعيد للغاية".

وأتم "إنه شيء رائع أن أحصل على ميدالية. ولكن الفضل يعود لفريق تشيلسي ولاعبي الفريق".

واكتفى شورلي بالمشاركة في 14 لقاء مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي محرزا 3 أهداف قبل أن يرحل نهائيا عن صفوف البلوز إلى فولفسبورج.

وتألق شورلي بمجرد وصوله إلى فولفسبورج إذ ظهر في 19 لقاء وسجل هدف وصنع 3 أهداف.

ويحتل فولفسبورج وصافة الدوري الألماني الذي نجح بايرن ميونيخ في الفوز باللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل