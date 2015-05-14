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الكشف عن - مورينيو يدعو صلاح للاحتفال بالدوري الإنجليزي .. ويطالبه بمواصلة التألق

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الكشف عن - مورينيو يدعو صلاح للاحتفال بالدوري الإنجليزي .. ويطالبه بمواصلة التألق الكشف عن - مورينيو يدعو صلاح للاحتفال بالدوري الإنجليزي .. ويطالبه بمواصلة التألق

دعا جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لاعبه محمد صلاح المعار لفيورنتينا للاحتفال مع الزرق بالتتويج بالدوري الإنجليزي لموسم 2014-2015.

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وانتقل صلاح معارا لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة لمدة موسم إضافي إلى فيورنتينا في يناير الماضي. ويرغب النادي الإيطالي في شراء النجم المصري بصفة نهائية.

وعلم FilGoal.com أن صلاح تلقى رسالة نصية على هاتفه قبل مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام سيفيليا يطالبه فيها بالحضور للاحتفال مع زملائه بالدوري الإنجليزي.

وأخطر مورينيو لاعبه بأنه بطل للمسابقتين الدوري وكأس الرابطة المحترفة بمشاركته فيهما قبل انتقاله لفيورنتينا.

وقال مورينيو للاعبه إنه سعيد بما يحققه في إيطاليا وطالبه بالتتويج بالدوري الأوروبي "من أجله".

وخسر فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة ويحتاج الفريق مساء الخميس لتسجيل أربعة أهداف على الأقل للعبور للنهائي.

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