رئيس جامعة القاهرة: أشارك زوجتى فى غسيل المواعين ولدى خبرة بأعمال الدهان

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه يقدر زوجته تقديرًا كبيرًا ويشاركها أحيانًا فى غسيل "المواعين"، وبعض أعمال المطبخ فترات الإجازة.

وقال "نصار" فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "إن لديه خبرة بأعمال الدهانات، فهو من مدينة دمياط، التى يشتهر أبناؤها بعملهم خلال فترة الإجازة بأى مهنة وقال، "ارتديت التيشيرت الأخضر مع طلاب ?‏الجامعة? وساهمت فى دهان وتنظيف شوارع الجامعة، وانبهرت بنظام عمل الطلاب".

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