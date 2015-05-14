أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس جامعة القاهرة: أشارك زوجتى فى غسيل المواعين ولدى خبرة بأعمال الدهان

Google+ Print
رئيس جامعة القاهرة: أشارك زوجتى فى غسيل المواعين ولدى خبرة بأعمال الدهان رئيس جامعة القاهرة: أشارك زوجتى فى غسيل المواعين ولدى خبرة بأعمال الدهان
أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه يقدر زوجته تقديرًا كبيرًا ويشاركها أحيانًا فى غسيل "المواعين"، وبعض أعمال المطبخ فترات الإجازة.

وقال "نصار" فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "إن لديه خبرة بأعمال الدهانات، فهو من مدينة دمياط، التى يشتهر أبناؤها بعملهم خلال فترة الإجازة بأى مهنة وقال، "ارتديت التيشيرت الأخضر مع طلاب ?‏الجامعة? وساهمت فى دهان وتنظيف شوارع الجامعة، وانبهرت بنظام عمل الطلاب".


>- جابر نصار "يكنس" بيديه ساحات جامعة القاهرة مستخدمًا "مقشة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365