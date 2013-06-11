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أحد طلبة "حلوان": أمن الجامعة أصابنا بالخرطوش.. ومتجهون إلى القسم بسبب محاضر قدمت ضدنا

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أحد طلبة "حلوان": أمن الجامعة أصابنا بالخرطوش.. ومتجهون إلى القسم بسبب محاضر قدمت ضدنا أحد طلبة "حلوان": أمن الجامعة أصابنا بالخرطوش.. ومتجهون إلى القسم بسبب محاضر قدمت ضدنا

كتب : محمدعاشور منذ 53 دقيقة

قال هاني سعيد أحد طلبة جامعة حلوان، إن الطلبة كانوا محاصرين بأحد مباني الجامعة منذ الساعة 5 حتى الساعة الثاينة عشر منتصف الليل، مشيرا إلى أن قوات الشرطة وصلت إلى الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، وأخذت الطلاب المحاصرين إلى قسم حلون بسبب محاضر قدمها أمن الجامعة ضدهم

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر كلام"، مع الإعلامي يسري فودة، أن هناك مشكلة حدثت بين أفراد أمن الجامعة وأحد طلبة كلية التجارة، بسبب عدم حمله كارنيه الكلية أثناء دخوله؛ لأن إدارة الجامعة قررت عدم إعطاء الطلاب الذين لم يدفعوا المصاريف الدراسية كارنيهات، مشيرا إلى أمن الجامعة اعتدى بالضرب على الطالب ورفض دخوله.

وأشار سعيد إلى أن الطالب حرر محضرا بالواقعة، منذ أسبوعين، لإدارة الكلية، إلى أنه المحضر لم يقابل بأية إجراءات، وحاول عدد من أفراد الأمن استفزاز الطالب بقولهم "خلي القانون يجبلك حقك"، اليوم، وهو آخر أيام الامتحانات.

وقال سعيد إن أمن الجامعة أطلق طلقات الخرطوش على المتعاطفين من زميلهم، وحجزهم بأحد مباني الجامعة، وهددوهم "محدش هيخرج وهنموتكوا كلكوا"، مؤكدا أن هناك حالات إصابة بين الطلبة وانتقلوا إلى المستشفيات، وتابع "نحن الآن في طريقنا إلى القسم ومعنا عددا من الضباط؛ بسبب المحاضر التي قدمها أمن الجامعة فينا".

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