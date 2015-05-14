إحالة موظف بالمنطقة الصناعية فى أسوان للنيابة لتحصيله رسوما بدون إيصالات

قرر اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى إحالة موظف مؤقت بإدارة المنطقة الصناعية إلى النيابة الإدارية، مع إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات فيما هو منسوب إليه فى واقعة تحصيله مبالغ مالية من بعض المستثمرين كرسوم للطيران المخصصة للموافقات على المشروعات داخل منطقة العلاقى الصناعية.

صرح بذلك اللواء أحمد الكاشف المشرف العام على المنطقة الصناعية بالعلاقى والذى أشار إلى أن اكتشاف واقعة الفساد الخاصة بتحصيل مبالغ بدون إيصالات رسمية جاء بعد شكوى وتضرر بعض المستثمرين من المبالغة فى رسوم الطيران التى يحصلها المذكور عقب عودته من القاهرة فى حين لم يقوم بتسوية هذه المبالغ بإيصالات السداد، لافتاً إلى أنه تم فحص الملفات والمستندات فتبين عدم وجود أى إيصالات أو صور منها تخصص رسوم الطيران، فيما عدا إيصال واحد فقط به تضارب فى المبالغ المحصلة من المستثمر بين الأصل والصورة.

وأضاف أحمد الكاشف بأن محافظ أسوان حول الموظف إلى الشئون القانونية التى قامت بالتحقيق معه، كما تم الاستفسار من المستثمرين عن المبالغ التى قاموا بدفعها له والتى تراوحت ما بين ألفى جنيه إلى 5 آلاف طبقا للمساحة المخصصة لكل مستثمر، فى حين أن رسوم الطيران لا تصل إلى هذه المبالغ التى تم دفعها من قبل المستثمرين، وللأسف لم يقوموا بالحصول على أى إيصالات كمستند رسمى يؤكد دفعهم له.