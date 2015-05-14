إسناد مشروع تصنيع صناديق القمامة بدمنهور للمدرسة الفنية

قام اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة عملية تصنيع صناديق القمامة، وتسليمها لمجلس مدينة دمنهور، ليتولى توزيعها فى شوارع مدينة دمنهور.

يأتى ذلك استمرارًا للدور، الذى بدأته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فى خدمة المجتمع المحيط وتنمية الوعى البيئى بالمحافظة والرقى بالمظهر العام لها، حيث تقوم مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية بتصنيع هذه الصناديق، كما يقوم التعليم الفنى بالمديرية أيضًا بتجميل كورنيش مدينة دمنهور وصيانة وطلاء كافة المقاعد الخشبية الموجودة على أسواره.