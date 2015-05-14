تسليم 96 فدانا بالبحيرة إلى وزارة التموين لإقامة مشروع قومى تجارى

قام الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة يرافقه اللواء فؤاد طلبة ـ مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء محمد فتحى إسماعيل ـ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بقيادة حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على مساحة 96 فدانا بمنطقة الأبعادية بدمنهور على الطريق الزراعى السريع وتسليمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا للشروع فى إقامة مشروع قومى تجارى للمناطق اللوجستية والتجارية عليها لصالح وزارة التموين وخدمة أهالى المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية المشروع على تلك المساحة التى تعد منطقة حيوية وهامة والذى سوف يساعد فى دعم التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية للمحافظة، وتوفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات التجارية والاقتصادية التى ستقام عليها.