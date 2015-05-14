إنهاء 20 % من أعمال نفق المشاة أسفل السكة الحديد فى كوم أمبو

اجتمع اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى برؤساء المدن ومديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والكهرباء والطرق والتعمير والشركات المنفذة لمتابعة الأعمال الجارية للمرافق والبنية الأساسية .>وتم استعراض الموقف التنفيذى لنفق المشاة أسفل خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم امبو والذى تم إنشاء 20 % من الأعمال الجارية فيه .

كما شدد محافظ أسوان على عدم السماح لنزول أى قطرة مياه صرف صحى فى مصرف السيل ونهر النيل بعد 31 أغسطس القادم، وهو الموعد الذى أقرته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء أعمال الإحلال والتجديد لمحطتى كيما

وأعطى المحافظ تعليماته بسرعة إنهاء مشكلة المياه المتراكمة أسفل نفق السد العالى شرق وذلك من خلال حل عاجل بإنشاء بيارة تجميع لمياه الصرف وشفطها بسيارات الكسح لحين تدبير الاعتمادات اللازمة لتركيب شبكات جديدة .

و تناول الاجتماع تنفيذ محطات مياه الشرب لقرى هيسا وعواض والشيخ فضل ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجاً .

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