أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يحضر جلسة صلح بين عائلتين فى خصومة ثأرية عمرها 50 عاما

Google+ Print
محافظ الأقصر يحضر جلسة صلح بين عائلتين فى خصومة ثأرية عمرها 50 عاما محافظ الأقصر يحضر جلسة صلح بين عائلتين فى خصومة ثأرية عمرها 50 عاما
شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مراسم إجراء الصلح بين عائلتى " آل الوهايبة" و"آل العوامر" بغربى قامولا نجع البركة بالأقصر، وذلك بحضور اللواء حسام المناوى مدير أمن المحافظة، ومدير البحث الجنائى، وراعى الكنيسة بالقرية، وممثل عن لجنة المصالحات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لإنهاء خصومة ثأرية استمرت 50 سنة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بحضور جلسة الصلح التى تعكس وعى الأهالى وحرصهم على إنهاء الثأر فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، وتستوجب إعلاء قيم التسامح، وحضر الصلح الألاف من أبناء العائلتين وأهالى القرية والقرى المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365