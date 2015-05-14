محافظ الأقصر يحضر جلسة صلح بين عائلتين فى خصومة ثأرية عمرها 50 عاما

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مراسم إجراء الصلح بين عائلتى " آل الوهايبة" و"آل العوامر" بغربى قامولا نجع البركة بالأقصر، وذلك بحضور اللواء حسام المناوى مدير أمن المحافظة، ومدير البحث الجنائى، وراعى الكنيسة بالقرية، وممثل عن لجنة المصالحات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لإنهاء خصومة ثأرية استمرت 50 سنة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بحضور جلسة الصلح التى تعكس وعى الأهالى وحرصهم على إنهاء الثأر فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، وتستوجب إعلاء قيم التسامح، وحضر الصلح الألاف من أبناء العائلتين وأهالى القرية والقرى المجاورة.