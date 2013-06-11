فودة: مرسي اكتفى بعزاء أسرة الشهيد "أبوشقرة".. ووعد بالقصاص له ضمن عدة وعود تم انتهاكها

فودة: الإرهابيون قتلوا أبوشقرة في عز النهار واعتبروا سلاحه غنيمة لهم

كتب : محمد عاشور منذ 39 دقيقة

قال الإعلامي يسري فودة، إن الشهيد النقيب محمد أبوشقرة كان يكافح الإرهاب بعد اختطاف الجنود السبعة، مؤكدا أن قاتليه إرهابيون.

وأضاف فودة، خلال برنامجه "آخر كلام"، "لم يخرج إلينا مسؤول ليقول لنا ماذا نحن فاعلون"، مشيرا إلى أن الشهيد محمد كان له دور في الوصول إلى بعض ممن لهم صلة باختطاف الجنود السبعة، مشيرا إلى أن الإرهابيين قتلوه في عز النهار واعتبروا سلاحه غنيمة لهم.

وتساءل "على أي كوكب نعيش، وعلى أي كوكب يعيش رئيس مصر؟"، مضيفا أن الرئيس "اكتفى بعزاء لأسرة الشهيد، ووعد بالقصاص له، ضمن وعود كثيرة تم انتهاكها".

وتابع "هذا زمن تتسع فيه فجوة، بين فشل ذريع في إعطاء مساحة للشباب في تونس وليبيا ومصر، بعدما وصفت بدول الربيع العربي.. لمن يريد حلا هذا هو الوعد الثوري".