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نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى: ناقشنا دعم الخليج بمنظومات دفاع صاروخى

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نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى: ناقشنا دعم الخليج بمنظومات دفاع صاروخى نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى: ناقشنا دعم الخليج بمنظومات دفاع صاروخى
قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، إنه تم بحث الأحداث فى سوريا واليمن وإيران خلال القمة الخليجية الأمريكية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة استراتيجية تتعلق بالأمن مع دول الخليج.

وأشار رودس، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن الملف النووى نال القسط الأكبر من المحادثات، موضحاً أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أطلع قادة دول الخليج على آخر تطورات الملف النووى الإيرانى والمفاوضات مع طهران.

واستطرد نائب مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض:"بحثنا سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريا.. والمباحثات تطرقت إلى دعم دول الخليج بمنظومات دفاع صاروخى".


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