Mad Max يعود الى الصالات العربية

محاربة تبحث عن الحريّة بمساعدة Max وشابة يطرق بابها الحب بالرغم من استبعادها فكرة الزواج. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين الذي بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Mad Max: Fury Road

عام 1979 كتب المخرج الاسترالي George Miller سيناريو فيلم بعنوان Mad Max واختار ممثلاً غير معروف اسمه Mel Gibson لتأدية دور شخصية Max فيه، ولم يكن حينها يعلم أن هذا الفيلم العنيف سيسجّل اسمه في تاريخ السينما والممثل الذي اختاره للبطولة سيصبح نجماً كبيراً، وأن نجاح الفيلم على شباك التذاكر سينتج عنه جزء ثاني عام 1981 بعنوان Mad Max 2: The Road Warrior و ثالث عام 1985 عنوانه Mad Max Beyond Thunderdome. اليوم وبعد مرور 30 عاماً، يعود George Miller الى الصالات العربية والى مهرجان Cannes السينمائي حيث الافتتاح الرسمي للجزء الرابع من هذه السلسلة الذي يحمل عنوان Mad Max: Fury Road والذي اختار لبطولته Tom Hardy في دور Max و Charlize Theron في دور Furiosa وطبعاً استفاد Miller من التقنيات المتطوّرة ليحوّل فيلمه الى ملحمة مجنونة من الصعب وصف العنف فيها. Mad Max: Fury Road يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Far From the Madding Crowd

فيلم درامي جيّد مقتبس عن رواية للكاتب الراحل Thomas Hardy تحمل نفس عنوان الفيلم ويشارك في بطولته Carey Mulligan و Matthias Schoenaerts و Michael Sheen. تدور أحداثه في انكلترا عام 1870، حيث ورثت الشابة Bathsheba مزرعة وهملت عرض الراعي Gabriel طلب يدها لرفضها فكرة الزواج والحب. لكن الصدفة ستعيد Gabriel للعمل في مزرعتها بعد أن أصبح فقيراً إثر خسارته قطيع الماشية الذي كان يملكه. وبالرغم من إعجابها بالراعي الذي أصبح رفيقها الوفي الذي تثق به، سيطرق الحب بابها مجدداً مع طلب رجل غني يدعى William يدها للزواج ولقائها بالجندي Frank الذي يعبّر لها عن حبّه. يبقى السؤال من هو الرجل الذي سيفوز بقلب Bathsheba؟ الجواب في فيلم Far From the Madding Crowd الذي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.