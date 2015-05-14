بالصور: محمد عساف يتناول الكشري في وسط القاهرة

القاهرة_ أحمد عاشور تصوير_سامح المنسي وشريف عبد ربه

منذ وصوله إلى مصر، يتقرب محبوب العرب محمد عساف بشكل كبير إلى الشعب المصري بعد أن حقق شعبية حقيقية وكبيرة وسط المصريين، تضاف إلى نجاحه وشعبيته الكبيرة في كل الدول العربية.

عساف منذ وصوله يسعى للقاء الجمهور المصري في أكثر من موقف، فقد التقى جمهوره في فيرجين ميجا ستور، ونزل إلى وسط البلد في لقاء مختلف تماماً مع الجمهور المصري

لقاء عساف هذه المرة لقاء مع أبناء البلد الشعبيين والبسطاء في وسط البلد، وفي واحد من اشهر محلات الكشري في مصر كشري أبو طارق الذي اختاره عساف ليقوم بتصوير الكليب الخاص به "أيوه هغني".

لم يكن استقبال عساف عادياً، فشعبيته التي تحققت منذ نجاحه في "أراب ايدول" تزيد يوماً بعد الآخر، ونجوميته في مصر اكتشف عساف أنها أكبر بكثير مما كان يتوقع بعد الاستقبال المبهر الذي حظي به في منطقة وسط البلد.

لم يكن هدف عساف هو التصوير فقط ولكنه حرص على التقاط الكثير من الصور التذكارية والسيلفي مع جمهوره، وقام بتوقيع اوتوغراف لمعجباته بل حرص أيضاً على تناول الكشري بالشطة و"الدقة"، وهي خليط من الثوم والخل والمياة وأبدى إعجابه الشديد بها.