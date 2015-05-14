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هل ستلجأ فريال يوسف إلى القضاء بعد التعدّي عليها في دبي؟

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هل ستلجأ فريال يوسف إلى القضاء بعد التعدّي عليها في دبي؟ هل ستلجأ فريال يوسف إلى القضاء بعد التعدّي عليها في دبي؟

الخميس 14-05-2015 20:11

في الوقت الذي أعلنت فيه الممثلة المصريّة عبير صبري لجوءها إلى الشرطة الإماراتيّة، للحصول على حقّها قانونيّاً في واقعة التعدّي عليها بالسبّ من قبل إحدى المواطنات الإماراتيات بسبب ملابسها، فإنّ الممثلة التونسيّة فريال يوسف، التي كانت ترافقها، رفضت اللجوء للأسلوب نفسه، واكتفت بالصمت.

وحسب تقارير صحافيّة منسوبة إليها، أشارت إلى أنّ يوسف لم تتّخذ خطوة لإقامة دعوى قضائيّة التي تصل عقوبتها في الإمارات للحبس شهراً، احتراماً للشعب الإماراتي الذي تكنّ له كل الإحترام، حسب تعبيرها، ولم تلقَ منه أيّ مكروه من قبل.

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