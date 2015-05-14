خللى بالك حالتك النفسية بتطلع على جلدك وشعرك وبشرتك.. اعرف إزاى

أضرار القلق والتوتر على صحة الجلد

الإرهاق والقلق والتوتر أحد العوامل التى تساهم فى حدوث تأثير سلبى واضح على الحالة الصحية للإنسان ومنها ما يحدث من بعض الأضرار لصحة الجلد والشعر والبشرة.>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى الجلدية التناسلية، إن الجلد يعتبر بمثابة مرآة للجسم، لذلك تساهم الحالة النفسية السيئة للأشخاص فى تعرض البشرة والجلد لبعض الأضرار الصحية وأهمها:>1) شحوب البشرة والوجه.>2) تساقط الشعر الذى قد يصل إلى حالات حادة.>3) زيادة ظهور حب الشباب خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.>4) ظهور الهالات السوداء حول العينين.>5) تقصف الأظافر.

ويستكمل د. قدح قائلا "هناك بعض الأمراض تزداد مضاعفاتها عند التعرض لبعض الضغوط العصبية مثل الصدفية والثعلبة، كما أن هناك بعض الأمراض التى ربما تتسبب فى ظهورها الحالة النفسية السيئة مثل البهاق وبعض الأمراض الفيروسية مثل الحزام النارى".

ضعف المناعة وصحة الجلد

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها

>وأشار د. قدح إلى أنه "تزاد الأمراض المعدية وتنقل بسهولة للأشخاص الذين يعانون القلق والتوتر نظرًا لأن الحالة النفسية السيئة تساهم فى ضعف المناعة".>وأضاف د. قدح أنه "يجب على الأشخاص تجنب سيطرة مشاعر القلق والتوتر عليهم ومحاولة التغلب عليها بممارسة الرياضة وتجنب الانفعالات والغضب ومراعاة الاهتمام بتناول الغذاء الصحى والحصول على قسط كاف من الراحة والنوم".