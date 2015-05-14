الحقن الوريدى بالكيتامين أحدث أدوية علاج الاكتئاب

يمر الكثيرون بالعديد من الضغوط النفسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وقد يلجئون لتناول بعض الأدوية.

وفى هذا السياق يشير الدكتور أكرم غزال عضو الجمعية الأمريكية لطب الإدمان، أن الأدوية الخاصة بمرض الاكتئاب، لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب ولا يشعر المريض معها بالارتياح إلا بعد مرور شهر من موعد تناولها.

ويتابع د.أكرم، أن هذه الأدوية لا يشعر بمفعولها سوى نصف المصابين بالاكتئاب، ولذلك تقدم العالم فى إنتاج نوع جديد من أدوية علاج الاكتئاب وهو الحقن الوريدى "بالكيتامين".

وأضاف عضو الجمعية الأمريكية لطب الإدمان، أن علاج الاكتئاب عن طريق الحقن بالكيتامين يساعد فى التخلص من أعراض الإصابة بالاكتئاب، وذلك ما أكده بعض الباحثين بأن حوالى ٧٠٪ من المرضى استجابوا بشكل إيجابى وانخفضت أعراض الاكتئاب فى غضون ساعتين من الحقن بالكيتامين.

مضيفا، أنه وفى غضون يوم واحد سيتحرر ثلث المرضى من كل الأعراض تقريبا، بالإضافة إلى أن التفكير فى الانتحار يتضاءل لديهم بعد أربعين دقيقة فقط من تلقى الحقن فى الوريد بهذا العقار، فيما قد يستمر تأثير جرعة واحدة لأكثر من ثمانية أسابيع كاملة على بعض المرضى.