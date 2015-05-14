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ضبط رجل أعمال شهير لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج

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ضبط رجل أعمال شهير لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج ضبط رجل أعمال شهير لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج
قالت مصادر أمنية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهت ضربة قوية لتجارة المخدرات، بالقبض على رجل أعمال شهير بسبب تورطه فى جلب كمية من الهيروين، وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، وحيازة كوكايين، وترامادول، ونبات مخدر قادم من الخارج، داخل خزنته الخاصة بمنزله.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن رجل الأعمال "أ.ع" من إحدى العائلات الشهيرة، وتم القبض عليه داخل مطار القاهرة مساء أمس الأربعاء، أثناء عودته من العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت المصادر، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحفظت على رجل الأعمال المتهم، وداهمت منزله بعد استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، وتحريز ما يظهر عرضاً أثناء التفتيش، وعثرت داخل خزنته الخاصة بالمنزل بعد فتحها على كمية من مخدر الكوكايين، وعقار الترامادول، ونبات مخدر.

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