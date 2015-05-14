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إصابة 15 فلسطينيا فى انفجار صاروخ أثناء تفكيكه بشمال قطاع غزة

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إصابة 15 فلسطينيا فى انفجار صاروخ أثناء تفكيكه بشمال قطاع غزة إصابة 15 فلسطينيا فى انفجار صاروخ أثناء تفكيكه بشمال قطاع غزة
أصيب 15 مواطنا بجراح نتيجة انفجار ناتج عن تفكيك صاروخ من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى، فى منطقة العطاطرة شمال غزة.

وقالت مصادر طبية لموقع "معا" الفلسطينى ان سيارات الاسعاف نقلت 15 اصابة الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، نتيجة الانفجار الذى وقع فى منطقة العطاطرة شمال غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية فى غزة ان الانفجار ناتج عن تفكيك صاروخ F16 من مخلفات الاحتلال، وحتى الان لا وجود لشهداء.


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