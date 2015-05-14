أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف: المشروعات المصرية الكبرى ظنها العالم خيالا وباتت حقيقة

Google+ Print
وزير الأوقاف: المشروعات المصرية الكبرى ظنها العالم خيالا وباتت حقيقة وزير الأوقاف: المشروعات المصرية الكبرى ظنها العالم خيالا وباتت حقيقة
توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى كل بقاع الأرض بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج.

وقال وزير الأوقاف فى كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، وسفراء من الدول العربية والإسلامية،: "نؤكد لهذه الأمة أن الفرج آت، فالمشروعات الكبرى تنطلق وأول الغيث قطرة ثم ينهمر"، مستطرداً: "إن البداية ان شاء الله بصدق الوعد بما تم تحديده من افتتاح قناة السويس فى الـ 6 من أغسطس المقبل فى أقل من عام، بما أذهل ويذهل العالم، وما كان يظنه قادة العالم خيالاً اصبح حقيقة على أرض الواقع ومعه مشروعات اخرى فالأمل فى الله وهذا الوطن".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن ذكرى ليلة الاسراء والمعراج تعلمنا أن المحن والشدائد يتولد منها المنح والفضائل، ولكن علينا أن نعمل وان نأخذ بالأسباب كما أخذ النبى بالأسباب فى تلك الرحلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365