وزير الأوقاف: المشروعات المصرية الكبرى ظنها العالم خيالا وباتت حقيقة

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى كل بقاع الأرض بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج.

وقال وزير الأوقاف فى كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف، وسفراء من الدول العربية والإسلامية،: "نؤكد لهذه الأمة أن الفرج آت، فالمشروعات الكبرى تنطلق وأول الغيث قطرة ثم ينهمر"، مستطرداً: "إن البداية ان شاء الله بصدق الوعد بما تم تحديده من افتتاح قناة السويس فى الـ 6 من أغسطس المقبل فى أقل من عام، بما أذهل ويذهل العالم، وما كان يظنه قادة العالم خيالاً اصبح حقيقة على أرض الواقع ومعه مشروعات اخرى فالأمل فى الله وهذا الوطن".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن ذكرى ليلة الاسراء والمعراج تعلمنا أن المحن والشدائد يتولد منها المنح والفضائل، ولكن علينا أن نعمل وان نأخذ بالأسباب كما أخذ النبى بالأسباب فى تلك الرحلة.

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