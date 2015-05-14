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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالصور.. محافظ أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

شدد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان على مسئولى التربية والتعليم بضرورة  توفير كافة وسائل الراحة داخل لجان الامتحانات من الهدوء التام والتهوية وإضاءة كافية ومياة وغيرها لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بكل دقة وتركيز جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها في عدد من لجان الامتحان والتي شملت مدارس عبد الحميد عبد الغفور وبدرية حامد الإعدادية بنات وطه حسين الإعدادية بنين بمدينة أسوان ورافقه خلالها محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولي التعليم بالمحافظة للاطمئنان علي سير الامتحانات والوقوف على تجهيزات المدارس بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أوضح محمد حواتى بأن المديرية إستعدت للإمتحانات قبل بدايتها بشهر وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة الإمتحانات مسئولة عن توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين علي لجان الإمتحانات ،كما تم تشكيل لجنة النظام والمراقبة لتجميع أوراق الإجابة ومراجعتها بعد التصحيح لرصد الدرجات تمهيداً لإعلان النتيجة ، بجانب تجهيز المطبعة السرية الخاصة بالمديرية لطبع أسئلة الإمتحانات علي مستوي المحافظة بعد وضعها من الموجهين العموم لمختلف المواد الدراسية ، لافتاً إلي إنه تم التنبيه علي واضعي الإمتحانات بالبعد عن أي إتجاه سياسي أو ديني والبعد عن الإسئلة الغامضة والأجزاء المحذوفة من المنهج .

 

 

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