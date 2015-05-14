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دول عربية تطلق مشروعاً لمواجهة لصوص الحضارة

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دول عربية تطلق مشروعاً لمواجهة لصوص الحضارة دول عربية تطلق مشروعاً لمواجهة لصوص الحضارة

الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، عن إتفاق حكومات كل من والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والسودان وسلطنة عمان، علي الأطلاق الفوري للجهود المشتركة لمكافحة التهديدات شبكات الجريمة المنظمة التي تسعي وراء سرقة ونهب الممتلكات الثقافية. جاء ذلك خلال المؤتمر الوازري المنعقد في القاهرة يومي 13 و 14 مايو الجاري.

وتابعت الخارجية المصرية في بيانها، أن مشروع الجهود المشتركة جاء إدراكاً للتهديدات المستمرة للأقتصاد والأمن القومي والازدهار الثقافي، وتعرض الممتلكات الثقافية للنهب والإتجار، سواء كانت مسجلة أو ناتج أعمال الحفر غير الشرعي أو المغمورة من قبل شبكات الجريمة المنظمة، والجماعات المتطرفة.

وأكد البيان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستهدفه من جانب هذه الجماعات؛ كونها مهد للحضارات الإنسانية وتتمتع بتاريخ حضاري وثروة من التراث الثقافي والانساني ، ومحط استهداف قبل شبكات الجريمة المنظمة، والجماعات الارهابية لنهبها وبيعها في السوق السوداء الدولية.

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