بالصور: الفرنجة يرفعون علم الزمالك في أسبانيا

ظهر علم نادي الزمالك خارج وداخل ملعب سنتياجو برنابيو الشهير بأسبانيا مع نجوم برنامج “الفرنجة” شيكو وهشام ماجد الذين حرصوا على مشاهدة المباراة المهمة بين فريقي يوفينتوس الإيطالي وريال مدريد صاحب الأرض ، التي انتهت بتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية.

حمل شيكو وهشام ماجد علم الزمالك خارج الملعب كما حمله شيكو في المدرجات ما أثار دهشة الجمهور الأسباني لوجود علم نادي غريب بالنسبة لهم في المدرجات. ويتواجد نجوم برنامج الفرنجة شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد منذ عدة أسابيع في عدة عواصم أوروبية لتصوير حلقات البرنامج الذي تعرضه حصريا قناة النهار في التاسعة والنصف من مساء كل سبت، ويحاول البرنامج المقارنة بين العادات والتقاليد في مصر وفي الدول الأوروبية والفصل بين السلبي منها الذي يجب أن نتخلص منه والإيجابي الذي يحتاج للتطوير وكل ذلك من خلال لمسات الثلاثي الكوميدية وضيوفهم الذين يسافرون لهم خصيصا للتسجيل هناك.