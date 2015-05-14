أخبار محافظات مصر.. تشييع جثمانى شهيدى سيناء بالدقهلية والسويس

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها تشييع الآلاف من أهالى قرية طنامل، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد النقيب محمود طه إبراهيم، والذى استشهد، مساء أمس، فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة رفح بمحافظة شمال سيناء، وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية مهيبة من المسجد الكبيرة بالقرية وسط حالة من السخط والحزن على أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشيع مواطنو السويس بحضور اللواء العربى السروى، محافظ الإقليم، وقيادات الجيش الثالث الميدانى الشهيد المجند محمد بخيت عطية، من أبناء المحافظة الذى استشهد، أمس الأربعاء، إثر انفجار عبوات ناسفة بمنطقة طويل الأمير بمدينة رفح.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على القيادى الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل بمسجد قرية الجلايلة، التابعة لوحدة الحمايدة المحلية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس القيادى الإخوانى، وشارك فى الجنازة أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى. وحمل المشيعون الجثمان متجهين إلى مدافن القرية التى تبعد عنها بنحو كيلو متر.

وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن قوات مكافحة الإرهاب قتلت 4 عناصر إرهابية فى موقعين مختلفين بمناطق العريش ورفح. وأشارت المصادر إلى أن القوات داهمت بؤرا إرهابية بعد وصول معلومات بتواجد عناصر مطلوبة أمنيا بها، وبعد مواجهات تم قتل 4 من بينهم. كما تم خلال هذه الحملات تدمير 17 بؤرة إرهابية وإبطال مفعول 5 عبوات ناسفة، قام أهالى بالإبلاغ عنها، وتم تفجيرها دون وقوع خسائر.

ولقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بعد سقوطهم فى إحدى بالوعات الصرف الصحى بقرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتمكن الأهالى من انتشالهم ونقلهم للمستشفى المركزى بكفر شكر، بينما فارق أحدهم الحياة فور وصوله المستشفى.

وإلى أخبار محافظات مصر اليوم الخميس..

- جنازة عسكرية لشهيد سيناء فى الدقهلية.. وهتافات ضد الإخوان والإرهاب

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